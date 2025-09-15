La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande supervisó una de las obras más críticas dentro del plan de Renovación de Salto Grande: la modernización de los lazos de comunicación entre el complejo hidroeléctrico, las subestaciones transformadoras y los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay.

Salto Grande avanza con obras estratégicas para modernizar el sistema eléctrico interconectado.

De la recorrida participaron el presidente de la Delegación Argentina, embajador Alejandro Daneri; el vicepresidente, Dr. Pedro Galimberti; y el delegado, Juan Carlos Chagas, junto al gerente general, Ing. Gustavo Araujo; el gerente de Transmisión, Ing. David Guerrero, y equipos técnicos del organismo.

Obras en marcha

Los trabajos comenzaron el sábado 12 de septiembre con la participación simultánea de más de 60 trabajadores. Se trata de un proyecto de gran envergadura por su complejidad técnica y su impacto directo sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Durante ocho días consecutivos se realizan intervenciones sobre los sistemas de protección, control y medición de las subestaciones transformadoras Salto Grande Argentina y Colonia Elía, desde donde parten las líneas de 500 kV del corredor litoral argentino. El objetivo principal es reforzar la seguridad operativa del suministro eléctrico.

En paralelo, avanza el tendido de un nuevo cable de fibra óptica (OPGW) en el hilo de guardia de la línea de 500 kV que une ambas subestaciones, en un tramo de 170 kilómetros. Esta obra estratégica permitirá contar con un canal de comunicación propio, seguro y de alta capacidad, logrando además la conectividad total por fibra óptica de las cuatro subestaciones del sistema de transmisión de Salto Grande.

Declaraciones

“Este es un paso muy importante en la renovación porque estamos dando velocidad y protección, mejorando los sistemas de las subestaciones que hacen a la interconexión entre Argentina y Uruguay”, señaló Daneri, quien también destacó las medidas de seguridad implementadas para los más de 60 trabajadores.

Por su parte, Galimberti subrayó: “Estamos acompañando todo el proceso de modernización. Esta tarea es fundamental para el futuro del sistema de transporte y el tendido de fibra óptica, sumando tecnologías para un mejor control de las líneas de Salto Grande”.

En tanto, el gerente de Transmisión, David Guerrero, explicó que la obra significa “un salto tecnológico muy importante”, ya que el cable de acero con fibra óptica permitirá la comunicación eficaz entre equipos de última generación instalados en cada subestación.

Modernización integral

En el marco de esta intervención también se llevan adelante tareas de mantenimiento y renovación de equipos, como el reemplazo de trampas de onda portadora y la actualización de transformadores de intensidad.

“Felicitamos y respaldamos el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo humano involucrado en estas obras fundamentales para el presente y el futuro del sistema eléctrico argentino”, concluyó Daneri.