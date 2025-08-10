Marcelo Cresto: “Lo de Bahl y Michel reflejan candidaturas que no son naturales”

Marcelo Cresto pidió en su momento, antes del cierre de listas la “intervención del PJ entrerriano” al ver como figuras históricas del peronismo como Julio Solanas, Gustavo Guzmán y Héctor Maya”, quedaron fuera de las listas.

“No hay 2027 sin la participación de todos los espacios que conformamos el movimiento. Una interna amplia nos habría dado mayor posibilidad de ganar y proteger al pueblo de esta opresión del gobierno de Milei”, afirmó.

El dirigente de Concordia también cuestionó quienes conducen el peronismo sin abrir el juego a otras expresiones internas. “¿Es que acaso no pueden ver que los responsables de esta situación son quienes hoy se presentan como salvadores?”, se preguntó.

Sobre la dirigencia del peronismo Marcelo Cresto afirma que no hay mas “un conductor del peronismo entrerriano en ninguna localidad” y quienes ganaron en sus distritos, como ejemplo Rosario Romero no tiene una participación relevante en el proceso.

Lo de Bahl y Michel reflejan candidaturas que no son “naturales” y cree que lo del “Beto” es por ser de Paraná y en el caso de Michel es por “contactos” e imponerse “a través de los medios”, concluyó Marcelo Cresto.