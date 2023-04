Con la presencia de autoridades nacionales, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presentó de manera oficial el plan de trabajo para la Segunda Etapa del Proyecto de Renovación y Modernización del Complejo Hidroeléctrico. En la exposición, realizada en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Buenos Aires, se destacó la importancia del organismo binacional para el sistema de interconexión de ambos países y el desarrollo de sus poblaciones.

El evento contó con la participación de las autoridades de la CTM, Luis Benedetto y Carlos Albisu, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el Subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti.

Junto a autoridades nacionales, Salto Grande presentó oficialmente la Segunda Etapa de su Proceso de Renovación Foto: web

”Este programa de renovación, que hoy está a las puertas de culminar su primera etapa, tiene como objetivo continuar con los objetivos trazados de modernización de las instalaciones y del equipamiento de la Central Hidroeléctrica Salto Grande para dar funcionalidad por cuarenta años más.

Esto se logrará con una inversión en tecnología y recambio de equipos a lo largo de los próximos 25 años”, declaró Benedetto.Además, destacó que: “La confiabilidad de Salto Grande que permite contar con una central que da respuesta durante todo el año y, fundamentalmente, en momentos de crisis del SADI, como por ejemplo fue el blackout del día del padre en 2019 o la reciente interrupción del servicio en el pasado primero de marzo”.

”Salto Grande no es ni nació como una mera productora de energía eléctrica, sino que se proyectó como una plataforma, una herramienta central para el desarrollo de la Región y las comunidades que le han dado cobijo”, concluyó Benedetto.

Por otro lado, Albisu sostuvo que: “La Renovación es fundamental no solamente para lo que es la vida útil del Complejo Hidroeléctrico, sino también para nuestros países y su desarrollo. Esta segunda etapa nos hace pensar en lo que ha sido la historia de Salto Grande, no solo desde el comienzo de la generaciòn de energía, sino desde hace màs de 75 años, cuando los ciudadanos de la Regiòn pensaron en la importancia que esto tenìa, no solo en tèrminos de energìa, sino en lo que iba a derramar para el desarrollo de la regiòn y sus comunidades”.

”De esta manera, llevamos adelante la bianacionalidad, la integración y todo aquello que tiene que repercutir positivamente a ambas poblaciones, argentina y uruguaya. La renovación potencia lo que soñaron aquellos primeros ciudadanos de ambas orillas. Vamos a continuar trabajando codo a codo con la Delegaciòn Argentina para que esto salga de la mejor manera, se trata de una política de estado para el Uruguay”, resaltó Albisu.

En tanto, Cafiero manifestó que: “La decisión política de Perón en 1946 de poner en marcha lo que era un proyecto, y nosotros creemos que lo esencial es realizar los compromisos. La realización es lo que se celebra, desde allí uno puede pararse y seguir creciendo. No nos podemos quedar con las presentaciones y los power point, que son cada vez más bonitos: esos son recursos publicitarios, no son recursos de la política, no son recursos que mejoren la calidad de vida de argentinos y uruguayos. Los recursos de la política energética, en este caso, tienen que ver con la integración regional”.

“Cuando nosotros hablamos de integración hablamos también de obras de infraestructura y esta fue y es una obra clave a la hora de definir e identificar la integración de Argentina y Uruguay. Hoy tenemos la posibilidad, en esta larga línea de tiempo que une la iniciativa, la exploración, la realización y el presente, de decidir que queremos ser parte del futuro”, concluyó el Canciller. Por último, el Subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, dijo que: “Estar hoy presentando el esquema de modernización nos llena de alegría. La importancia de Salto Grande, como oxígeno y pulmón del sistema eléctrico y gran regulador de los dos sistemas, el argentino y el uruguayo, es reconocida por todos, como así también la eficiencia en su funcionamiento; sabemos que Salto Grande está siempre que se lo requiere”.

El acto contó también con la participación de los gerentes generales de Salto Grande, Javier Murguia y Gabriel Sardi, quienes expusieron al público el plan de trabajo para la Segunda Etapa.

Cabe destacar que con más de 43 años de operación y transmisión de energía, Salto Grande inició en el año 2019 un plan de Renovación; el mismo se encuentra dividido en tres instancias que comprenden la renovación de la infraestructura y equipamiento electromecánico auxiliar y principal.

Entre los trabajos previstos para la Segunda Etapa se destacan: la renovación de sistemas hidromecánicos del vertedero y casa de máquinas; recambio de sistemas de izaje, modernización de sistemas auxiliares mecánicos y eléctricos, sistemas de control, reemplazo de transformadores principales, nuevo equipamiento de potencia en 500 kV, acondicionamiento y optimización de la infraestructura civil; mejora de la gestión ambiental y social y modernización de sistemas de gestión corporativo.