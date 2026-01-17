Durante los últimos días, las comparsas Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz realizaron sus pruebas técnicas ante un corsódromo a pleno, ajustando sonido, iluminación, desplazamientos y coordinación general. Cada noche se vivió con entusiasmo y expectativa, reflejando que Concordia ya comienza a palpitar el carnaval más pasional del país.

Finalizaron con éxito los ensayos técnicos y Concordia ya palpita el carnaval más pasional del país

El próximo sábado 24 de enero se vivirá la primera noche del Carnaval de Concordia, marcando el comienzo de una temporada cargada de brillo, música, color y pasión. Cientos de artistas, músicos y trabajadores culturales desplegarán todo su talento en una puesta en escena única que convoca a miles de vecinos y turistas.

A lo largo de los años, el Carnaval de Concordia se ha consolidado como uno de los espectáculos más convocantes del verano entrerriano, destacándose por la calidad artística de sus comparsas, la magnitud de sus carrozas y el compromiso colectivo que sostiene esta expresión cultural y turística.

Como propuesta especial para la noche inaugural, se dispuso un valor promocional de $7.000, con el objetivo de que más familias, vecinos y visitantes puedan disfrutar desde el primer día de un espectáculo de primer nivel. En las noches siguientes, las entradas contarán con otros valores.

Desde la organización resaltaron que esta edición mantiene el brillo y la jerarquía que distinguen al Carnaval de Concordia, apostando a una propuesta accesible, inclusiva y pensada para todo el público.

Con los ensayos técnicos finalizados y a solo una semana del inicio, todo está listo. Concordia se prepara para volver a vibrar y celebrar una de sus expresiones culturales más representativas, reafirmando su lugar como el carnaval más pasional del país.