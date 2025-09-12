Vía Concordia / Básquet

El “Chapu” Nocioni invita a ser parte del sueño del básquet en Concordia

La organización Redes Argentinas anunció la construcción de una cancha de básquet 5x5 en la Costanera. Para financiar la obra se lanzó un bono solidario que sorteará una camiseta autografiada por Andrés Nocioni, ícono de la Generación Dorada.

Redacción Vía Paraná
Redacción Vía Paraná

12 de septiembre de 2025,

El “Chapu” Nocioni invita a ser parte del sueño del básquet en Concordia
Redes Argentinas lanzó un bono solidario con un premio único: una camiseta autografiada por el Chapu Nocioni.

El proyecto cuenta con el respaldo de Andrés “Chapu” Nocioni, gloria de la Generación Dorada y campeón olímpico en Atenas 2004, quien se sumó a la campaña e invitó a todos los concordienses a colaborar.

Concordia inauguró la primera cancha pública de Básquet 3x3 en la Costanera.
Concordia inauguró la primera cancha pública de Básquet 3x3 en la Costanera.

“Queremos que esta cancha sea el inicio de un gran sueño para los chicos y chicas de Concordia. El Chapu ya dijo presente, ahora te toca a vos”, expresaron desde la organización.

Bono solidario con un premio histórico

Para financiar la obra, Redes Argentinas lanzó un bono solidario con un premio único: una camiseta autografiada por el Chapu Nocioni.

Más información en la cuenta oficial de Instagram @redes_argentinas. Contacto al 345 6261905 / 345 6260049

El básquet de Concordia se prepara para dar un paso histórico, con una cancha en la Costanera que promete convertirse en un espacio de inclusión, deporte y comunidad.

Temas Relacionados

MÁS DE Básquet
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS