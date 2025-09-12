El “Chapu” Nocioni invita a ser parte del sueño del básquet en Concordia

El proyecto cuenta con el respaldo de Andrés “Chapu” Nocioni, gloria de la Generación Dorada y campeón olímpico en Atenas 2004, quien se sumó a la campaña e invitó a todos los concordienses a colaborar.
“Queremos que esta cancha sea el inicio de un gran sueño para los chicos y chicas de Concordia. El Chapu ya dijo presente, ahora te toca a vos”, expresaron desde la organización.
Bono solidario con un premio histórico
Para financiar la obra, Redes Argentinas lanzó un bono solidario con un premio único: una camiseta autografiada por el Chapu Nocioni.
Más información en la cuenta oficial de Instagram @redes_argentinas. Contacto al 345 6261905 / 345 6260049
El básquet de Concordia se prepara para dar un paso histórico, con una cancha en la Costanera que promete convertirse en un espacio de inclusión, deporte y comunidad.