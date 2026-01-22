Reconocido a nivel nacional como el Carnaval más pasional del país, el Carnaval de Concordia se distingue por la magnitud de sus puestas en escena, la calidad artística de sus comparsas y la fuerte identidad cultural que se expresa en cada desfile, consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

La edición 2026 se desarrollará los sábados 24 y 31 de enero, 7 y 14 de febrero, el lunes 16 y el sábado 21 de febrero, convocando a miles de vecinos y turistas en cada jornada.

Primera noche

La apertura del predio será a las 20:30, mientras que el inicio del desfile está previsto para las 22:00.El acto inaugural se realizará a las 21:30 con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades.

El orden de salida de la primera noche será: Bella Samba, Imperio, Ráfaga y cerrará la campeona vigente, Emperatriz.

Entradas y sistema de ingreso

El valor de la entrada general para la primera noche será de $7.000. Para las restantes jornadas, los precios variarán según la fecha y el sector elegido.

Las entradas pueden adquirirse de manera online en www.concordiacarnaval.com.ar, donde se genera el cupón de pago. El mismo debe abonarse exclusivamente en la Dirección de Rentas Municipal (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 8:00 a 12:00.

Este año, el Carnaval de Concordia incorpora un nuevo sistema de ingreso mediante código QR, que permitirá agilizar el acceso al Corsódromo y optimizar la organización del evento.

Historias que cobran vida

Las comparsas vuelven a apostar por relatos de fuerte contenido simbólico, histórico y cultural:

Bella Samba presentará “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval” , un homenaje a la vid como símbolo de vida, trabajo e identidad.

Emperatriz llevará a escena “Argentina: El viaje del Sol” , un recorrido por el país a través de paisajes, tradiciones y emociones.

Imperio presentará “El Legado Maneco” , una reivindicación de la memoria afroentrerriana y su aporte a la identidad local.

Ráfaga desplegará “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos, el zodíaco y la energía que conecta a las personas.

Un trabajo colectivo

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, destacó que “cada edición del Carnaval de Concordia es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo” y subrayó que “no es solo un espectáculo, es una expresión cultural que nos representa como comunidad”.

Además, remarcó el impacto del evento para la ciudad: “El carnaval genera movimiento turístico, trabajo para cientos de familias y posiciona a Concordia a nivel nacional”.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades está disponible enwww.concordia.gob.ar/carnaval y en Instagram: @concordiaescarnaval.