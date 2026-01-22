Vía Concordia / Carnaval

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

La ciudad de Concordia se prepara para vivir una nueva edición de su máxima celebración popular con el inicio del Carnaval 2026, uno de los eventos culturales y turísticos más destacados de la Argentina. La apertura oficial será este sábado 24 de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, dando comienzo a una temporada que se extenderá durante seis noches.

Miguel A. López
Miguel A. López

22 de enero de 2026,

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país
El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

Reconocido a nivel nacional como el Carnaval más pasional del país, el Carnaval de Concordia se distingue por la magnitud de sus puestas en escena, la calidad artística de sus comparsas y la fuerte identidad cultural que se expresa en cada desfile, consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país
El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

La edición 2026 se desarrollará los sábados 24 y 31 de enero, 7 y 14 de febrero, el lunes 16 y el sábado 21 de febrero, convocando a miles de vecinos y turistas en cada jornada.

Primera noche

La apertura del predio será a las 20:30, mientras que el inicio del desfile está previsto para las 22:00.El acto inaugural se realizará a las 21:30 con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades.

El orden de salida de la primera noche será: Bella Samba, Imperio, Ráfaga y cerrará la campeona vigente, Emperatriz.

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país
El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

Entradas y sistema de ingreso

El valor de la entrada general para la primera noche será de $7.000. Para las restantes jornadas, los precios variarán según la fecha y el sector elegido.

Las entradas pueden adquirirse de manera online en www.concordiacarnaval.com.ar, donde se genera el cupón de pago. El mismo debe abonarse exclusivamente en la Dirección de Rentas Municipal (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 8:00 a 12:00.

El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país
El Carnaval de Concordia 2026 comienza este sábado: arranca el espectáculo más pasional del país

Este año, el Carnaval de Concordia incorpora un nuevo sistema de ingreso mediante código QR, que permitirá agilizar el acceso al Corsódromo y optimizar la organización del evento.

Historias que cobran vida

Las comparsas vuelven a apostar por relatos de fuerte contenido simbólico, histórico y cultural:

  • Bella Samba presentará “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, un homenaje a la vid como símbolo de vida, trabajo e identidad.
  • Emperatriz llevará a escena “Argentina: El viaje del Sol”, un recorrido por el país a través de paisajes, tradiciones y emociones.
  • Imperio presentará “El Legado Maneco”, una reivindicación de la memoria afroentrerriana y su aporte a la identidad local.
  • Ráfaga desplegará “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos, el zodíaco y la energía que conecta a las personas.

Un trabajo colectivo

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, destacó que “cada edición del Carnaval de Concordia es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo” y subrayó que “no es solo un espectáculo, es una expresión cultural que nos representa como comunidad”.

Además, remarcó el impacto del evento para la ciudad: “El carnaval genera movimiento turístico, trabajo para cientos de familias y posiciona a Concordia a nivel nacional”.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades está disponible enwww.concordia.gob.ar/carnaval y en Instagram: @concordiaescarnaval.

Temas Relacionados

MÁS DE Carnaval
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS