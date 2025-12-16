El programa de incentivos Concorpass, que ofrece beneficios y descuentos a través de una tarjeta digital, registró un crecimiento del 354% en su segunda edición, desarrollada entre el 1° de septiembre y el 30 de noviembre. La iniciativa consolidó la modalidad implementada en la primera experiencia, ampliando el acceso a sus beneficios más allá del turismo tradicional e incorporando a residentes y visitantes por el día.

Concorpass renovado impulsó un crecimiento del 354% en su segunda edición

Esta innovación estratégica fortaleció las propuestas de cercanía y contribuyó a dinamizar el movimiento económico durante la temporada baja en la ciudad de Concordia.

Según datos del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, en esta segunda edición se emitieron 218 tarjetas digitales, lo que representa un crecimiento del 354% respecto de la primera etapa —que se desarrolló entre el 1° de mayo y el 4 de julio—. A través de los distintos grupos participantes, el programa alcanzó a un total de 587 personas beneficiadas.

Concorpass renovado impulsó un crecimiento del 354% en su segunda edición

Pernocte y procedencia

Del total de tarjetas emitidas, 35 fueron utilizadas por personas que pernoctaron en la ciudad, mientras que 183 correspondieron a residentes y visitantes por el día. En términos porcentuales, el 16% de los usuarios registró alojamiento y el 84% restante realizó visitas sin pernocte, un dato que refleja el impacto directo de la modalidad ampliada de acceso al programa.

En cuanto a la procedencia de los beneficiarios, Concordia concentró el 46,8% de las tarjetas emitidas, con 102 registros, posicionándose como el principal punto de adhesión. En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires, con 64 tarjetas (29,4%), provenientes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de localidades del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense.

Asimismo, se registraron emisiones en otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe, con 16 tarjetas en cada provincia, y en la República Oriental del Uruguay, con 14 registros —principalmente desde la ciudad de Salto—, lo que reafirma el alcance regional y binacional del programa.

Los datos preliminares de esta segunda etapa renovada de Concorpass 2025 —cuarta edición desde su lanzamiento en 2024— confirman la consolidación del programa como una herramienta para la dinamización del turismo y el consumo local. La continuidad de la modalidad ampliada posiciona a Concorpass como una política pública flexible y sostenible, resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado.