ConcorPass 2025: descuentos y beneficios para residentes, excursionistas y turistas en Concordia

Concordia relanza ConcorPass 2025, el programa de beneficios turísticos que en su cuarta edición incorpora una novedad clave: la tarjeta digital estará disponible para todos por igual, tanto residentes como excursionistas y turistas.

Además, quienes se hospeden tres noches o más en alojamientos adheridos recibirán el Kit ConcorPass de bienvenida, un distintivo que realza la experiencia de estadía en la ciudad.

Presentación oficial y apoyo institucional

El lanzamiento se realizó en el Centro de Convenciones de Concordia, con la participación de la diputada nacional Nancy Ballejos, el presidente ejecutivo de EMCONTUR, Laureano Schvartzman, concejales locales, representantes del sector privado y prestadores turísticos.

ConcorPass se ha consolidado como una herramienta estratégica de promoción que cuenta con el respaldo de instituciones como el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), ASODECO y ACTITUR, junto a la Subsecretaría de Turismo de Concordia.

Beneficios del ConcorPass

La tarjeta digital permitirá acceder a una amplia variedad de descuentos y promociones, entre ellos:

3x2 en alojamientos

Hasta 20% de descuento en gastronomía

Hasta 50% en experiencias de turismo rural

Ingresos a complejos termales

Pases en el bus turístico

Circuitos guiados y actividades culturales

El programa estará vigente del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 y busca no solo atraer visitantes, sino también incentivar a los propios concordienses a redescubrir su ciudad a precios accesibles.

Adhesión de prestadores turísticos

Los prestadores de servicios turísticos de Concordia podrán sumarse de manera gratuita hasta el 30 de agosto, inscribiéndose en el programa y formando parte de esta propuesta que fortalece al sector privado y la oferta local.

Concordia, destino en crecimiento

ConcorPass ha sido reconocido a nivel nacional en ferias de turismo, medios de comunicación y a través de creadores de contenido en redes sociales, posicionando a Concordia como un destino integral con propuestas culturales, gastronómicas, termales y de naturaleza.