ConcorPass 2025: descuentos y beneficios en Concordia para residentes, turistas y excursionistas

Concordia relanza ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que brinda hasta un 50% de descuento en alojamiento, gastronomía, turismo rural, termas y actividades culturales. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, la iniciativa busca potenciar la ciudad como destino turístico integral y accesible.

Miguel A. López

9 de septiembre de 2025,

Concordia te espera con descuentos de hasta el 50% en alojamiento, gastronomía, termas, turismo rural y cultural.

El programa cuenta con más de 50 prestadores adheridos que ofrecen promociones especiales en hoteles, restaurantes y experiencias turísticas. Entre los descuentos más destacados se incluyen:

  • 3x2 en noches de alojamiento en hoteles seleccionados.
  • Hasta 20% en gastronomía, con menús basados en sabores regionales.
  • Entradas con tarifa especial a termas y complejos recreativos.
  • Turismo rural y de aventura, excursiones náuticas y actividades deportivas.
  • Visitas guiadas culturales a museos, circuitos arquitectónicos y bus turístico.
Además, quienes se hospeden tres noches o más en alojamientos adheridos recibirán el Kit ConcorPass de bienvenida, que incluye productos sustentables, sabores regionales y material informativo.

Cómo acceder a ConcorPass

La tarjeta digital se obtiene de manera gratuita y sencilla: basta con completar el formulario online y recibirla por WhatsApp. También se puede gestionar en el Centro de Información Turística de Concordia (Mitre y Pellegrini) o comunicándose al 345-434-5171.

Eventos destacados en septiembre

Concordia también suma propuestas culturales y deportivas durante septiembre:

  • 12 y 13 de septiembre – Entre Ríos, Entre Viñas: quinta edición en Bodega Robinson, con más de 30 bodegas provinciales, degustaciones y experiencias enológicas.
  • 18 y 19 de septiembre – Gran Premio Histórico ACA: regreso de la tradicional competencia con más de 150 autos clásicos recorriendo la ciudad.

Concordia, un destino para todo el año

Ubicada a orillas del río Uruguay, Concordia ofrece una combinación de naturaleza, historia, cultura y relax. Entre sus atractivos se destacan:

  • Complejos termales: Termas Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho.
  • Castillo San Carlos y Naranjal de Pereda, íconos históricos vinculados a Antoine de Saint-Exupéry.
  • Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, con visitas guiadas.
  • Pesca deportiva en el río Uruguay, con guías locales.
  • Enoturismo, con bodegas que producen cepas como Tannat, Marselán y Chardonnay.
  • Circuito Arquitectónico Art Nouveau, que consolidó a Concordia como Ciudad Art Nouveau de América 2025.
La propuesta gastronómica se enriquece con productos regionales como pescado de río, miel, cítricos y nuez pecán, maridados con vinos locales.

Turismo en Concordia: naturaleza y cultura con descuentos

ConcorPass, impulsado por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR, no solo fomenta el turismo sino que fortalece al sector privado, ofreciendo a residentes y visitantes experiencias únicas a precios accesibles.

Con estas propuestas, Concordia se reafirma como un destino turístico versátil en Entre Ríos, ideal para escapadas de fin de semana o estadías prolongadas.

Para más información y acceso a beneficios, ingresá al sitio web oficial o al perfil de Instagram de Turismo Concordia.

