Concordia vivió una verdadera fiesta deportiva con la 47ª edición de la Maratón Internacional de Reyes. A pesar de la jornada lluviosa, la competencia pudo desarrollarse con normalidad y ratificó la solidez organizativa del evento, además del compromiso de atletas y público, que acompañaron masivamente a lo largo del circuito.

En los 10 kilómetros masculinos, el triunfo fue para el misionero Edgardo Franco, con un tiempo de 30 minutos y 41 segundos. Ocho segundos después arribó Nicolás Espinoza, mientras que el tercer lugar quedó en manos del concordiense Martín Méndez, el mejor representante local.

Concordia volvió a ser capital del running con una multitudinaria Maratón Internacional de Reyes.

Entre las mujeres, la ganadora fue la atleta de Gualeguaychú, Joana Navarrete, con 36:38. El segundo puesto fue para Ximena Simeone y el tercero para Daniela Penoni. La mejor concordiense fue Luz Ramírez.

Más de 3.500 personas formaron parte de esta edición, consolidando una jornada que volvió a transformar a la ciudad en un escenario a cielo abierto.

El intendente Francisco Azcué agradeció el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Los Galgo, y destacó que la maratón “es una gran fiesta que forma parte del ADN de todos los concordienses”.