Concordia volvió a ser capital del running con una multitudinaria Maratón Internacional de Reyes.

Concordia vivió una verdadera fiesta deportiva con la 47ª edición de la Maratón Internacional de Reyes. A pesar de la jornada lluviosa, la competencia pudo desarrollarse con normalidad y ratificó la solidez organizativa del evento, además del compromiso de atletas y público, que acompañaron masivamente a lo largo del circuito.
En los 10 kilómetros masculinos, el triunfo fue para el misionero Edgardo Franco, con un tiempo de 30 minutos y 41 segundos. Ocho segundos después arribó Nicolás Espinoza, mientras que el tercer lugar quedó en manos del concordiense Martín Méndez, el mejor representante local.
Entre las mujeres, la ganadora fue la atleta de Gualeguaychú, Joana Navarrete, con 36:38. El segundo puesto fue para Ximena Simeone y el tercero para Daniela Penoni. La mejor concordiense fue Luz Ramírez.
Más de 3.500 personas formaron parte de esta edición, consolidando una jornada que volvió a transformar a la ciudad en un escenario a cielo abierto.
El intendente Francisco Azcué agradeció el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Los Galgo, y destacó que la maratón “es una gran fiesta que forma parte del ADN de todos los concordienses”.