Los espacios culturales cumplen un rol central en la preservación de la identidad regional, la promoción del talento local y la transmisión de las tradiciones. En ese marco, la ciudad de Concordia fue sede del Certamen Pre Federal – Sub Sede Concordia, que se llevó a cabo en la Asociación Cultural Boliche Ducasse.

La jornada contó con la presencia del presidente municipal de Concordia, Francisco Azcué; la presidenta municipal de Federal, Alicia Oviedo; el subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Carlos Gatto; y el secretario de Cultura y Turismo de Federal, Flavio Márquez, quienes acompañaron el desarrollo del certamen destinado a la música chamamecera y a la proyección de nuevos talentos de la región.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por los músicos concordienses Daniel Esteche, Ramón Maydana y Mario Roldán. Participaron del certamen los conjuntos Los Monchos (San Justo), Litoral Pyhajú (Santa Elena y La Paz), Ecos de Yuquerí (Concordia) y Los Hermanos Luna (Concordia).

Por decisión unánime del jurado, el conjunto Litoral Pyhajú fue seleccionado como ganador, accediendo a la próxima instancia que se desarrollará en la ciudad de Federal. Además, se otorgó una mención especial a Los Hermanos Luna, en reconocimiento a su desempeño artístico.

Concordia tiene representante para el Festival Nacional del Chamamé.

La propuesta incluyó también la participación de artistas invitados, entre ellos La Embajada de Federal, con el maestro Pajarito Silvestri; Daniel Esteche y su conjunto; Julián Honeker y su conjunto, de Santa Anita; Los Hermanos Miño; el Ballet Peña La Juntada; y el cierre musical a cargo del Conjunto Boliche Ducasse.

Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, se continúa acompañando este tipo de iniciativas que impulsan el trabajo conjunto entre localidades y el desarrollo de los artistas de la región.