Concordia tiene representante para el Festival Nacional del Chamamé.

Los espacios culturales cumplen un rol central en la preservación de la identidad regional, la promoción del talento local y la transmisión de las tradiciones. En ese marco, la ciudad de Concordia fue sede del Certamen Pre Federal – Sub Sede Concordia, que se llevó a cabo en la Asociación Cultural Boliche Ducasse.
La jornada contó con la presencia del presidente municipal de Concordia, Francisco Azcué; la presidenta municipal de Federal, Alicia Oviedo; el subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Carlos Gatto; y el secretario de Cultura y Turismo de Federal, Flavio Márquez, quienes acompañaron el desarrollo del certamen destinado a la música chamamecera y a la proyección de nuevos talentos de la región.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por los músicos concordienses Daniel Esteche, Ramón Maydana y Mario Roldán. Participaron del certamen los conjuntos Los Monchos (San Justo), Litoral Pyhajú (Santa Elena y La Paz), Ecos de Yuquerí (Concordia) y Los Hermanos Luna (Concordia).
Por decisión unánime del jurado, el conjunto Litoral Pyhajú fue seleccionado como ganador, accediendo a la próxima instancia que se desarrollará en la ciudad de Federal. Además, se otorgó una mención especial a Los Hermanos Luna, en reconocimiento a su desempeño artístico.
La propuesta incluyó también la participación de artistas invitados, entre ellos La Embajada de Federal, con el maestro Pajarito Silvestri; Daniel Esteche y su conjunto; Julián Honeker y su conjunto, de Santa Anita; Los Hermanos Miño; el Ballet Peña La Juntada; y el cierre musical a cargo del Conjunto Boliche Ducasse.
Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, se continúa acompañando este tipo de iniciativas que impulsan el trabajo conjunto entre localidades y el desarrollo de los artistas de la región.