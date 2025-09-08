Vía Concordia / Concordia

Concordia será sede de ConerTech 2025, un evento de robótica, gaming y realidad virtual

El jueves 25 de septiembre, el Centro de Convenciones Concordia recibirá a ConerTech 2025, una jornada gratuita con propuestas de eSports, experiencias inmersivas y talleres de programación y ciudades inteligentes. El encuentro busca acercar la tecnología a toda la comunidad y fomentar habilidades digitales en la provincia.

8 de septiembre de 2025,

Concordia se prepara para vivir una jornada única de innovación y aprendizaje con la llegada de ConerTech 2025, un evento que reunirá robótica, videojuegos, realidad virtual y capacitación en nuevas tecnologías. La cita será el jueves 25 de septiembre de 8 a 20 horas, en el Centro de Convenciones Concordia (San Lorenzo “O” 101), con entrada libre y gratuita mediante inscripción previa.

Organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, el encuentro busca acercar herramientas digitales de vanguardia y promover la economía del conocimiento en la provincia.

Propuestas para todas las edades

Durante la jornada, habrá un torneo de eSports con premios, simuladores de realidad virtual y aumentada, experiencias con hologramas 3D y talleres prácticos de programación, videojuegos y diseño de ciudades inteligentes.

Entre las actividades se destacan:

  • Creación de videojuegos con Scratch.
  • Programación de páginas web con HTML y CSS.
  • Desarrollo de pensamiento algorítmico y uso de prompts.
  • Diseño de proyectos de ciudades inteligentes con kits electrónicos.

Además, se dictarán charlas y masterclass con auriculares en off, una modalidad innovadora que permitirá a cada participante elegir los contenidos a escuchar, creando una experiencia personalizada.

Inscripciones

El acceso es gratuito pero requiere inscripción previa. ConerTech busca consolidarse como un espacio para que jóvenes, adultos y educadores exploren de manera directa las tendencias que marcan el futuro tecnológico, potenciando la creatividad, la innovación y las oportunidades de empleo digital en Entre Ríos.

