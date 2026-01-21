Concordia vive el verano como una invitación permanente al encuentro con la naturaleza, la cultura y las tradiciones que definen su identidad. Ubicada estratégicamente sobre la costa del río Uruguay y el Lago Salto Grande, y fortalecida por la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto con vuelos directos de Humming Airways que la conectan con Aeroparque en apenas 45 minutos, la ciudad refuerza su perfil como destino accesible y competitivo dentro del Corredor del Mercosur.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

Este contexto potencia la llegada de visitantes que buscan experiencias auténticas, en un entorno que combina escenarios naturales, fiestas populares y actividades al aire libre.

Un verano de encuentros y celebraciones

El Carnaval de Concordia, reconocido como el más pasional del país, vuelve a convertir al Corsódromo Atanasio Bonfiglio en un escenario de ritmo, color y expresión popular. Desde el 24 de enero, seis noches permitirán disfrutar del desfile y el trabajo artístico de cuatro comparsas en competencia, en un espectáculo que cada año convoca a miles de personas.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

La Vendimia suma otro hito del calendario estival. Bodegas locales abren sus puertas para compartir la tradición vitivinícola entrerriana, con degustaciones de vinos elaborados a partir de cepas como Tannat, Marselan y Chardonnay, en encuentros que combinan paisaje, identidad y sabores regionales.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

En marzo, el Balneario Camping La Tortuga Alegre será sede de la 33ª Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, una cita que reúne a aficionados en un entorno característico del río Uruguay, con concursos desde costa y embarcaciones que ponen en valor la biodiversidad del lugar.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre

Termas, lago y experiencias al aire libre

Concordia cuenta con tres complejos termales que integran bienestar y confort: Termas de Concordia, con amplias piletas y sectores de hidromasaje; Termas del Ayuí, que suman parque acuático; y Termas Punta Viracho, con vistas privilegiadas al lago Salto Grande.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

El turismo rural ofrece propuestas en contacto directo con el entorno: días de campo, senderismo, cabalgatas y avistaje de aves. A ello se agregan experiencias de turismo aventura, como vuelos de bautismo, que permiten descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

Las playas sobre el río Uruguay, el lago, arroyos y cascadas conforman un paisaje de gran riqueza natural. Los balnearios, rodeados de vegetación autóctona, invitan a tardes al sol y aguas calmas, ideales para el descanso y la recreación.

La pesca deportiva, con especies emblemáticas como bogas y dorados, es otro de los grandes atractivos del destino. Se desarrolla bajo prácticas responsables y con el acompañamiento de guías locales, garantizando experiencias seguras y sustentables.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

La oferta se completa con actividades náuticas como kayak, SUP, canotaje, remo y paseos en lancha y catamarán. La Costanera, por su parte, se consolida como punto de encuentro, con food trucks, bares, restaurantes, ferias y espacios recreativos que acompañan el disfrute del paisaje ribereño.

Historia, cultura e identidad

El Parque San Carlos reúne historia y paisajes de alto valor simbólico. El Naranjal de Pereda conserva más de tres siglos de identidad local, mientras que el Castillo San Carlos remite a la memoria de Antoine de Saint-Exupéry y El Principito, a través de recorridos guiados.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

El Bus Turístico propone circuitos por los principales atractivos con relatos y anécdotas que enriquecen la experiencia. Además, Concordia forma parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau, permitiendo descubrir edificios emblemáticos de este estilo arquitectónico. Museos y centros de interpretación completan la propuesta cultural.

Concordia, destino de verano en Entre Ríos: carnaval, termas, naturaleza y experiencias al aire libre.

A pocos minutos del centro, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande suma un atractivo singular: visitas guiadas gratuitas para conocer una de las obras de ingeniería binacional más importantes de Latinoamérica.

Concordia reafirma así su perfil como destino integral, donde naturaleza, cultura, gastronomía y tradición se combinan en propuestas auténticas para vivir el verano con todos los sentidos.

Para más información, seguí las redes de @CompartiConcordia.