Concordia avanza con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2030.

La ciudad de Concordia dio un nuevo paso en la construcción del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2030 (PETS), con la realización de la segunda jornada de trabajo. Este encuentro reunió a representantes del sector público, privado, académico y civil, en un espacio de diálogo y construcción colectiva que tiene como objetivo sentar las bases para un turismo sostenible, accesible e innovador.

El PETS, cuya primera instancia se desarrolló en mayo, se propone fortalecer la planificación turística a largo plazo, apoyada en políticas públicas que prioricen la sustentabilidad, la inclusión y el desarrollo local. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia, junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y con el acompañamiento académico de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, lo que garantiza un abordaje integral y profesional.

Cinco ejes para un turismo responsable

La planificación se organiza en torno a cinco ejes estratégicos definidos por el modelo internacional de SEGITTUR (España) y adaptados en Argentina a través de la Norma IRAM 42101:2022:

Gobernanza

Innovación

Tecnología

Sostenibilidad

Accesibilidad

Durante esta segunda jornada, se retomaron los aportes generados en mayo en mesas temáticas, con el fin de avanzar en un diagnóstico integral del destino turístico Concordia y definir los próximos pasos de implementación.

Participación y articulación institucional

El encuentro contó con la participación de referentes clave, entre ellos:

Laureano Schvartzman , presidente de EMCONTUR.

Mg. Pamela Velich , secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER).

Dra. María Lucila Salessi , directora de la Licenciatura en Turismo (UNER).

Mariana Chiarello , directora de Coordinación General de Turismo de la Municipalidad de Concordia.

Marcelo Spomer, director del Centro de Convenciones Concordia.

Con estas acciones, Concordia avanza hacia la consolidación de un modelo de turismo sostenible, que articula la cooperación entre instituciones y la participación ciudadana para posicionar a la ciudad como un destino innovador y competitivo en la región.