Concejales denunciaron penalmente al intendente de Colón por su viaje a Brasil.

La presentación está vinculada al siniestro vial ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Brasil, cuando el intendente protagonizó un vuelco mientras se trasladaba junto a su grupo familiar en un vehículo Mitsubishi Dakar, propiedad de la Municipalidad de Colón.

En un comunicado reproducido por El Entre Ríos, los ediles sostienen que el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”. Además, señalan que “los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”.

Los concejales explicaron que la denuncia “responde al deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses”. En ese sentido, expresaron: “La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”.

A través de las redes sociales del bloque, los ediles del PJ difundieron un video de su viaje a Paraná, en el que se los observa ingresar al Ministerio Público Fiscal y firmar la denuncia.

“El intendente habló de un ‘error’ al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”, señalaron en el texto que acompaña la publicación.

También indicaron que “no puede instalarse la idea de que el cansancio justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil”, y recordaron antecedentes de la actual gestión, como “las irregularidades denunciadas en las licitaciones de la Fiesta de la Artesanía”.

Entre los puntos destacados por los denunciantes figuran que “un viaje oficial se decreta antes de salir, no se explica después de un choque”, que “los daños al patrimonio municipal deben ser reparados por quienes decidieron darle un uso indebido” y que “Colón merece una gestión donde los bienes públicos se utilicen para servir al pueblo”.

La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar si corresponde avanzar en la investigación.