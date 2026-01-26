Con un Corsódromo colmado comenzó el Carnaval de Concordia 2026

Con una importante presencia de público, este sábado por la noche comenzó el Carnaval de Concordia 2026, el espectáculo a cielo abierto más convocante del país. El Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” fue escenario de la noche inaugural de una nueva edición que promete seis jornadas de brillo, música y emoción.

Ante miles de personas, comenzó el Carnaval de Concordia 2026. Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz abrieron la edición en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

Luego de meses de preparación, ensayos y trabajo articulado, las comparsas Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz desplegaron todo su arte en la manga, inaugurando oficialmente una de las fiestas populares más importantes de la Argentina.

El tradicional corte de cinta contó con la presencia de la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno, Dr. Luciano Dell Olio; el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez; subsecretarios, la senadora provincial Gloria Liliana Cozzi, concejales, la Reina del Carnaval de Concordia 2025 y Representante Provincial del Carnaval de Entre Ríos, Yanella Aldecoa, además de representantes institucionales e invitados especiales.

Durante el acto inaugural, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, destacó:

“El Carnaval de Concordia es una de las expresiones culturales más importantes que tenemos. Es una fiesta que convoca a vecinos y turistas, genera identidad y movimiento económico, y refleja el enorme trabajo de las comparsas y de quienes hacen posible este espectáculo”.

En ese marco, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza subrayó:

“El Carnaval de nuestra ciudad es una manifestación cultural que forma parte de nuestra identidad. Detrás de cada noche hay meses de trabajo, esfuerzo y compromiso de cientos de personas que hacen posible este espectáculo”.

Asimismo, valoró el acompañamiento del público:

“Ver el Corsódromo colmado de familias, vecinos y turistas reafirma la importancia de seguir fortaleciendo nuestras fiestas populares, que generan encuentro, turismo y desarrollo para Concordia”.

Por su parte, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, expresó:

“Fue una primera noche muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un nivel artístico muy alto por parte de las cuatro comparsas. Este es el resultado del trabajo que se realiza durante todo el año”.

Yanella Aldecoa, Reina del Carnaval de Concordia 2025 y Representante Provincial del Carnaval de Entre Ríos, celebró el inicio de la nueva edición:

“El Carnaval de Concordia es una expresión cultural que nos identifica. Acompañar esta apertura y ver a tantas familias, vecinos y turistas disfrutando del espectáculo es una emoción enorme”.

La pasión de las comparsas

La primera noche, correspondiente al sábado 24 de enero, tuvo como protagonistas a las cuatro comparsas locales, que desfilaron ante un público que acompañó con entusiasmo durante toda la velada.

El desfile fue abierto por Bella Samba, con “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, una puesta cargada de simbolismo y celebración.

Luego fue el turno de Imperio, que presentó “El Legado Maneco”, una propuesta que reivindica la memoria afroentrerriana y el aporte de la comunidad negra a la identidad local.

En tercer lugar desfiló Ráfaga, con “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos y la energía universal.

El cierre estuvo a cargo de Emperatriz, última campeona del Carnaval de Concordia, que presentó “Argentina: El viaje del Sol”, una alegoría que recorrió paisajes, tradiciones y emociones del país.

Durante la noche inaugural se presentó en vivo “Verte Bailar”, a cargo de Los Docentes, el tema oficial del Carnaval de Concordia, que acompañó el clima festivo y fue celebrado por el público presente.

El Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 31 de enero, cuando Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga volverán a salir a escena para sostener en lo más alto la fiesta más pasional del país.