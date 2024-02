Cómo impactará el aumento de las tarifas energéticas en Entre Ríos

El Gobierno Nacional, vía resolución 7/2024, publicada en el Boletín Oficial estableció una nueva actualización del precio estacional de la electricidad. La readecuación será del 118% tras la devaluación en diciembre, medida que afectó directamente al sector ya que las tarifas están dolarizadas.

Además, se actualizaron valores para la potencia y el transporte de la energía en donde se impondrán incrementos a usuarios residenciales de Nivel 1, por ahora. Más adelante podría revisarse el cuadro tarifario de los niveles de bajos ingresos (N2) y de medios ingresos (N3).

“Ahora el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) debería emitir una nueva resolución, trasladando esos aumentos a los precios de la energía en Entre Ríos”, sostuvo el vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Martín Santana.

En una entrevista concedida a Diario Río Uruguay, el funcionario explicó que “en una factura de energía hay tres componentes, una la parte impositiva, que es la mayor, la segunda es la parte de energía, que esto es lo que sufrió modificaciones a nivel nacional, y la tercera es el valor que se le agrega para pagar lo que es la distribución, que es el menor valor y representa un poco menos del 20% del total”.

“Los impuestos son porcentuales, es decir, siempre se aplican sobre lo que se determina del valor de acuerdo al consumo en cada hogar, o en cada industria, o en cada comercio”, señaló, y aclaró que “lo que hizo Nación fue modificar el precio de la energía que las generadoras, a través de CAMESA, que es la que administra el mercado mayorista, le cobra a las distribuidoras y que las distribuidoras trasladan a los usuarios”.

En tal sentido, consideró que “este valor pasó de 23 pesos por cada kilovatio hora consumido, a 44 pesos; es decir es un aumento de casi el 100% que se va a trasladar a los precios o debería el EPRE trasladarlo a los precios en un nuevo cuadro tarifario” y detalló que “este 100% seguramente va a repercutir en alrededor de un 50% en el precio final de la factura”.

Además, Santana comentó que el cuadro tarifario actual rige por el trimestre de febrero, marzo y abril, motivo por el cual lo que se consuma durante febrero recién se leerá en marzo y se pagará en abril, dado que el trimestre que “estamos transitando ahora, febrero, marzo, abril, son las facturas que vencen en abril, mayo, junio”.

“Lo que se deberá hacer ahora, a través del EPRE con este nuevo aumento para la porción de la parte energética determinada por la Secretaría de Energía de la Nación, es rediseñar el cuadro tarifario y aplicarlo en definitiva a un nuevo cuadro tarifario con estos nuevos precios”, indicó.

También remarcó que “es un aumento únicamente en aquellos que están dentro del nivel 1 o aquellos que son grandes usuarios, no así para los niveles de bajos ingresos del nivel 2 y el nivel 3; para ellos no hubo modificaciones y aparentemente no las habría por un trimestre más”.

A su vez, se refirió a cómo repercutirán estas subas en Concordia: “40% es nivel 1 -dijo-, 40% es nivel 2 y 20% es nivel 3, es decir, que la energía va a aumentar para un 40% nada más de la ciudad”.