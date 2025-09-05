El acto de apertura oficial tuvo lugar este viernes 5 de septiembre a las 12:15 en la Sala de Conferencias, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, invitados especiales y público en general.

Comenzó la Feria Provincial del Libro en Concordia con una agenda cargada de actividades.

Autores y propuestas destacadas

Entre los escritores que participan figuran María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, junto a una amplia representación de autores entrerrianos. La feria incluye 60 stands, más de 50 actividades especiales, espacios para escuelas y presentaciones artísticas.

Programación del viernes

La jornada del viernes incluye talleres de lectura y escritura, presentaciones de libros, actividades para chicos y conversatorios. Algunos de los momentos destacados son:

11:15 – Presentación La política del Like de Nicolás Loza.

12:15 – Acto de Apertura (Sala de Conferencias).

13:10 – “La palabra compartida: dos miradas sobre la poesía”, con Daniel Durand y Manuel Troncoso.

15:00 – Taller de lectura y escritura a cargo de Belén Zavallo.

18:00 – Conversatorio con Marcelo Birmajer .

19:00 – Encuentro con la literatura junto a Guillermo Martínez .

20:00 – Fogón Entrerriano con Diana Zapata y Damián Lemes.

Agenda del sábado

El sábado la programación continuará con actividades que combinan literatura, música y reflexión histórica:

11:00 – Poesía Litoral, Canto a Entre Ríos con el Coro Polifónico Municipal de San Salvador.

14:00 – Mesa de lectura de poesía con autores de Concordia.

16:15 – Homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento.

18:00 – Conversatorio En clave de humor: relatos, libros y redes con La Cope .

19:00 – Conferencia y presentación Ensayo para mi muerte con Tute .

20:00 – Cierre con la peña CUAC!, conducida por Lalo Mir.

Una fiesta de la literatura

Con propuestas para todas las edades, la Feria Provincial del Libro se presenta como un espacio para celebrar la palabra escrita, fomentar la lectura y abrir un punto de encuentro entre autores, lectores y editoriales.