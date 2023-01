Carnaval de Concordia: la segunda noche convocó a miles de espectadores

Desde el primer minuto del desfile, el Corsódromo bailó al ritmo de la pasión del carnaval. Este sábado Emperatriz fue la encargada de abrir la noche y luego desfilaron, en este orden, Imperio, Ráfaga y Bella Samba cerrando el espectáculo.

Carnaval de Concordia 2023 noche 2. Foto: web

Además, cabe destacar que, en la mañana de este sábado, el carnaval de Concordia estuvo presente en el canal A24 con una cobertura especial del programa “Vivo el sábado” donde se mostró la previa del desfile y el detrás de escena a todo el país junto con los atractivos y servicios del Concordia.

El próximo 4 de febrero será la tercera noche del Carnaval 2023 y las entradas anticipadas tienen un valor de $1000 y en puerta costarán $1200. Se pueden comprar online en www.concordiacarnaval.com.ar o personalmente en Caja Mixta (Quintana 68), de miércoles a viernes de 9 a 19 hs y los sábados de 9 a 13 hs.

Sorteo Vía Concordia

Gracias a la organización del Carnaval de Concordia Vía Concordia realizó un sorteo en Facebook y la ganadora resultó ser Griselda Saucedo quien al enterarse del premio nos contó: “Estoy re contenta, hay que crear en el destino” y agregó: “una de mis hermanas me invitó a ir todas las hermanas que somos 5 y yo le digo yo no tengo plata no voy a cobrar para esa fecha y bueno 3 sacaron la entradas y yo le dije: ‘yo no me quiero comprometer’ y mira hoy salí sorteada así que estoy muy contenta .Voy a poder disfrutar”, expresó en un mensaje Griselda.