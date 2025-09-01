Azcué dispuso sumario y suspensión sin goce de haberes a cuatro empleados condenados por peculado en Concordia

El intendente Francisco Azcué dispuso, mediante decreto, el inicio de un sumario administrativo y la suspensión por 45 días sin goce de haberes a cuatro empleados municipales que fueron condenados por el delito de peculado de servicios.

La causa se originó en agosto de 2018, cuando los agentes viajaron a Encarnación, Paraguay, en una camioneta oficial del área de Discapacidad, para realizar compras personales de cubiertas junto a familiares.

Los empleados implicados

Los trabajadores sancionados son Héctor Javier Muñoz, Lidia Liliana Ruiz Díaz, Dante Nelson Piñeyro Giovanetty y Silvia Rosa Benítez. Según lo establecido en el acuerdo formulado ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, los condenados debían presentar su renuncia, pero no cumplieron con esa obligación.

Tras siete años de proceso judicial y la confirmación de que la sentencia se encuentra firme y consentida, el Ejecutivo Municipal resolvió avanzar con el procedimiento administrativo correspondiente, en base a la Ordenanza Nº 11.275/49, que contempla como causales de separación del empleo la condena judicial y la falta de dignidad en la vida pública o privada.

Declaraciones del intendente Azcué

En relación a la medida, el intendente expresó:

“No vamos a tolerar las faltas de cumplimiento de la ley, ni de las obligaciones del personal de la administración municipal. Somos servidores públicos y debemos comportarnos como tal”.

Además, remarcó la diferencia entre los empleados municipales que cumplen con responsabilidad sus tareas y aquellos que “se abusan de su posición para beneficio propio”.

Un proceso con plazo definido

El decreto determina que durante el período del sumario —que no podrá exceder los 45 días— los cuatro agentes permanecerán suspendidos sin percepción de haberes. Desde el municipio señalaron que el objetivo es garantizar un procedimiento transparente y ajustado a derecho, resguardando los intereses de la comunidad de Concordia.