El intendente de Concordia, Francisco Azcué, recorrió este lunes la obra de remodelación del comedor y sistema de desagües de la Escuela Nina N°6 “General San Martín”, ejecutada con fondos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

Los trabajos incluyeron la modernización de áreas clave como el comedor, la cocina y el baño del personal, resolviendo problemas de hundimiento de pisos, filtraciones, inundaciones en pasillos y deficiencias en las instalaciones eléctricas.

Azcué celebró que los fondos de CAFESG se destinen a obras educativas en Concordia.

Azcué destacó la importancia de que los fondos de CAFESG se orienten al desarrollo de la región:

“Esto es posible porque se está administrando con responsabilidad. Celebro cada vez que se optimizan los recursos, tal como lo hacemos en la Municipalidad y en la Provincia”.

El jefe comunal resaltó que estas obras están destinadas “a lo más importante: nuestros niños”, subrayando que, más allá de competencias provinciales o municipales, “llegan a los barrios y a las familias concordienses”.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, indicó que la obra responde a las directivas del gobernador Rogelio Frigerio:

“Los fondos de CAFESG se priorizan para salud y educación, en este caso en escuelas y hospitales. Actualmente estamos presentes en casi 35 obras en los departamentos Federación, Concordia, Concepción del Uruguay y Colón”.

En la recorrida también participaron el vocal del Directorio de CAFESG, Martín Dri; el subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Concordia, Carlos Gatto; y el director departamental de Escuelas, José Luis Ferrari.