Angel Giano apeló a la Cámara Nacional Electoral el fallo sobre la interna del peronismo de Concordia

El apoderado de la lista 311, Dieco Lascurain, solicitó elevar a la Cámara Nacional Electoral donde apela la anulación de una de las mesas escrutadas y se solicita la apertura de una urna con el “objetivo de saber cuál es el resultado total del pueblo de Concordia.

En este sentido denuncia “irregularidades” en la carga de datos y ahora la Cámara Nacional Electora tiene un plazo de 72 horas para tomar una definición.

“Les pedimos que vayan a votar, que era muy importante para la democracia y queremos que se cuenten todos los votos” dijo el apoderado Lascurain. También expresó “Queresmos llevar tranquilidad a la ciudadanía que estamos haciendo lo posible para que se respete la volutand de todas las personas que fueron a votar, sea cual sera el resultado”.

Desde el sector de Giano afirmaron que estuvieron estudiando con el equipo y analizando lo que “la justicia electoral ha publicado en su sitio oficial y hemos detectado errores en la carga de los datos revisandos en el escrutinio definitivo, y es por eso que también estamos pudiendo que se corrijan”, agregó en declaracines realizadas a Diario Junio de Concordia.

Palabra de Giano

Por su parte el diputado provincia Ángel Giano dijo al respecto: “Hoy presentamos el recurso de apelación ante el Juez Electoral para que lo concedan y eleve a la Cámara Nacional Electoral. En el mismo se apela la anulación de una de las mesas escrutadas y se solicita la apertura de la urna con el objetivo de saber cuál es el resultado del voto total del pueblo de Concordia.

“Queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía que estamos haciendo lo posible para que se respete la voluntad de todas las personas que fueron a votar, sea cual sea el resultado. Por otro lado, informamos que estuvimos trabajando con nuestro equipo durante todo el fin de semana, estudiando y analizando lo que la justicia electoral ha publicado en su sitio oficial y hemos detectado errores en la carga de los datos revisados en el escrutinio definitivo”.

“Es por eso que también estamos pidiendo en ese recurso que se corrijan. Queremos ser muy claros: estamos cuestionando el resultado de la elección. Nos tocó enfrentar una situación inesperada. Primero ganamos en el escrutinio provisorio, los datos oficiales así lo expresaron, luego se modificó ese resultado”.

“Intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance para defenderlo, pero resultó diferente sin abrir una urna y con errores en la carga de datos del escrutinio definitivo. La diferencia final es muy ajustada en una elección donde votaron 80000 concordienses, casi un empate, y aún así se ha decidido anular una urna, y además creemos que se han cargado mal algunos datos y esto puede tener impacto real en el resultado final”.

Finalmente dijo: “Tenemos el derecho y la responsabilidad de hacer respetar la voluntad popular. Nosotros siempre fuimos por el camino de transparentar, que se abran las urnas, que se revise, nunca pedimos la anulación de nada, porque creemos que ante la duda hay que poner luz y no sombra. Nos preocupa que no se privilegie el interés de los/las concordienses que depositaron su voto en esa urna, como si no existieran. Porque corremos el riesgo de que el próximo intendente de Concordia se defina por una resolución judicial y no por el voto popular. A los votos hay que contarlos”, expresó.