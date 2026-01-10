Violeta Ojeda asumió como jefa del Área Programática de El Alto

El Ministerio de Salud de Catamarca puso en funciones a la doctora Violeta Ojeda como nueva jefa del Área Programática de El Alto. Se trata de una médica clínica general y de medicina familiar, con trayectoria en el sistema público y oriunda de la región, un perfil que refuerza el vínculo territorial y el compromiso con la comunidad a la que regresa para asumir este nuevo desafío.

Perfil profesional y arraigo local

Según se informó, la doctora Violeta Ojeda cuenta con experiencia en el ámbito público y formación vinculada a clínica general y medicina familiar, una combinación que se asocia al trabajo integral en territorio y a la articulación con la red local de atención.

Reconocimiento a la gestión saliente

En el mismo anuncio, el Ministerio expresó un reconocimiento a la doctora Irma Orellana Galliano, jefa saliente del Área Programática, por su dedicación y por el aporte realizado al fortalecimiento de la salud pública en la zona.