Vía Catamarca

Vialidad informó el estado de las rutas luego de la lluvia

Crecidas y material aluvional complican la circulación en distintos puntos de la provincia, volviendo intransitables algunos tramos.

Sol Alvarez Natale

16 de enero de 2026,

Vialidad informó el estado de las rutas luego de la lluvia
La RP 48 está afectada por crecidas y mantiene interrumpido el tránsito en sectores vinculados al Río Villa Vil.

Las lluvias registradas en distintas zonas de la provincia complicaron la transitabilidad en rutas provinciales y obligaron a restringir la circulación en varios tramos.

En el parte de Catamarca Vialidad Nacional, se informó que hay sectores intransitables por crecidas de ríos, arroyos y arrastre de barro, mientras equipos trabajan en despejes y se recomienda evitar zonas afectadas.

En Santa María se pidió transitar con mucha precaución y en la RN 40 (km 4222–4238) se advirtió por material aluvional.
En Santa María se pidió transitar con mucha precaución y en la RN 40 (km 4222–4238) se advirtió por material aluvional.

Zonas con rutas intransitables

Aconquija

  • Ruta Provincial N°48: INTRANSITABLE.Crecidas y arrastre de barro y sedimentos. Personal de Vialidad Provincial realiza tareas de despeje de badenes.

Ruta Provincial N°1

  • Tramo Las Chacritas – Singuil: INTRANSITABLE.Barro sobre la calzada y continúa lloviendo en la zona.

Andalgalá

  • Ruta Provincial N°48 (camino a Cuesta La Chilca): INTRANSITABLE.Creciente del Río Villa Vil. Tránsito interrumpido hasta Aconquija.

Belén

  • Ruta Provincial N°46: INTRANSITABLE.Creciente de ríos, con lluvias intensas en Norte Grande y Norte Chico. Se aguarda mejora climática para habilitar.

Precaución en Santa María y RN 40

También se solicitó extremar precauciones en Santa María. Además, Vialidad Nacional informó que en la Ruta Nacional 40, entre los km 4222 y 4238, se debe circular con mucha precaución por crecidas en badenes y ríos y presencia de material aluvional producto de las fuertes lluvias. Se pide respetar la señalización preventiva.

Recomendaciones

  • Evitar circular por sectores afectados.
  • Respetar indicaciones del personal en ruta.
  • Reducir velocidad y no cruzar badenes con agua o arrastre visible.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS