Vialidad informó el estado de las rutas luego de la lluvia

Las lluvias registradas en distintas zonas de la provincia complicaron la transitabilidad en rutas provinciales y obligaron a restringir la circulación en varios tramos.
En el parte de Catamarca Vialidad Nacional, se informó que hay sectores intransitables por crecidas de ríos, arroyos y arrastre de barro, mientras equipos trabajan en despejes y se recomienda evitar zonas afectadas.
Zonas con rutas intransitables
Aconquija
- Ruta Provincial N°48: INTRANSITABLE.Crecidas y arrastre de barro y sedimentos. Personal de Vialidad Provincial realiza tareas de despeje de badenes.
Ruta Provincial N°1
- Tramo Las Chacritas – Singuil: INTRANSITABLE.Barro sobre la calzada y continúa lloviendo en la zona.
Andalgalá
- Ruta Provincial N°48 (camino a Cuesta La Chilca): INTRANSITABLE.Creciente del Río Villa Vil. Tránsito interrumpido hasta Aconquija.
Belén
- Ruta Provincial N°46: INTRANSITABLE.Creciente de ríos, con lluvias intensas en Norte Grande y Norte Chico. Se aguarda mejora climática para habilitar.
Precaución en Santa María y RN 40
También se solicitó extremar precauciones en Santa María. Además, Vialidad Nacional informó que en la Ruta Nacional 40, entre los km 4222 y 4238, se debe circular con mucha precaución por crecidas en badenes y ríos y presencia de material aluvional producto de las fuertes lluvias. Se pide respetar la señalización preventiva.
Recomendaciones
- Evitar circular por sectores afectados.
- Respetar indicaciones del personal en ruta.
- Reducir velocidad y no cruzar badenes con agua o arrastre visible.