Vía Catamarca

Un hombre fue asistido tras descompensarse en un camino rural de Ambato

Fue localizado camino a “El Chato”, bajado a caballo y derivado al Hospital Zonal con signos de agotamiento.

Redacción Vía Catamarca

19 de enero de 2026,

Un hombre fue asistido tras descompensarse en un camino rural de Ambato
El hombre presentaba síntomas compatibles con agotamiento físico, según el reporte.

Un operativo policial se activó en El Rodeo, departamento Ambato, tras una alerta por un hombre mayor de edad que se encontraba descompensado en un sector de difícil acceso.

El episodio ocurrió a la altura del camino hacia el paraje conocido como “El Chato”, ubicado desde el Cristo Redentor hacia el punto cardinal Este. Al llegar, personal de la Seccional de El Rodeo localizó a un hombre de 49 años, lo asistió en el lugar y organizó el descenso a caballo para retirarlo de la zona.

Luego, el hombre fue trasladado al Hospital Zonal, donde recibió atención médica. Presentaba síntomas de agotamiento físico.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS