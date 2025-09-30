Turismo seguro y transparente: Catamarca firmó un convenio con FAEVYT

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Catamarca oficializó su adhesión al Registro Nacional de Agencias de Viajes, una herramienta impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

La secretaria de Gestión Turística de Catamarca, Evangelina Quarín, rubricó el convenio junto al presidente de FAEVYT, Andrés Deyá; el vicepresidente primero, Ezequiel Barberi; y el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca, Cristian Fernández.

El acuerdo busca promover la inscripción de agencias locales en el registro, impulsar la profesionalización del sector, garantizar transparencia y consolidar buenas prácticas en la actividad turística de la provincia.

La iniciativa representa un avance hacia la formalización y fortalecimiento del turismo catamarqueño, con el objetivo de garantizar un servicio responsable y seguro para los visitantes.

“Este convenio nos permite afianzar el trabajo conjunto con el sector privado y académico, consolidando un turismo sostenible y confiable”, señalaron desde la cartera turística.

En paralelo, se desarrolló una experiencia de prácticas profesionalizantes para estudiantes de los Institutos de Educación Superior de la provincia que cursan la carrera de Turismo.

Durante los dos primeros días de la FIT, los alumnos participaron activamente en el stand de Catamarca, brindando información a los visitantes, conociendo de cerca el funcionamiento de las agencias locales y las propuestas de los municipios, lo que les permitió fortalecer sus conocimientos prácticos y habilidades profesionales.