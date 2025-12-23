Triple premiación nacional para deportistas catamarqueños

Tres deportistas catamarqueños sumaron este lunes un reconocimiento de alcance nacional al quedarse con el Olimpia de Plata, el premio que distingue a los y las mejores del año en cada disciplina. La lista incluyó al patinador Facundo Nieva Biza, al jugador de pádel Agustín Tapia y al tirador Julián Gutiérrez, en una gala realizada en Buenos Aires.

Una ceremonia con ganadores por disciplina

Los Premios Olimpia 2025 se entregaron en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ternas por deporte y la elección final del máximo galardón. La organización estuvo a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos y el evento reunió a figuras de distintas disciplinas.

Tres estatuillas para Catamarca

En ese marco, Nieva Biza fue distinguido como el más destacado en patín, Tapia recibió la estatuilla en pádel y Gutiérrez fue reconocido en tiro deportivo. Se trató de una triple presencia catamarqueña en el listado de premiados, en categorías donde compitieron con otros nominados del deporte argentino.

El resto de los premios y el mensaje en redes

En la misma noche, el automovilista Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro y también se entregaron distinciones especiales, como el Olimpia Infinito para Diego Maradona, según el resumen de la ceremonia.

Tras conocerse el resultado, el gobernador Raúl Jalil publicó un mensaje de felicitación a los tres deportistas, destacando el impacto del reconocimiento para la provincia.