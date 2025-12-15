Tras la tormenta, garantizan devolución del canon a 141 expositores de la Feria del Patio

La última jornada de la Feria del Patio debió cancelarse de forma abrupta el domingo, cuando una fuerte tormenta golpeó el norte de la capital provincial y obligó a levantar la actividad antes de lo previsto.

Frente a esta situación, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, decidió que se devolverá el canon que habían abonado los expositores participantes de la segunda edición de la feria.

La funcionaria explicó que se había intentado anticipar el riesgo climático modificando el horario de la feria: “Lamentamos muchísimo la situación, habíamos tomado la previsión de adelantar el horario de la feria este domingo, para que pudiera desarrollarse con normalidad. Pero la tormenta se adelantó. Damos gracias que solo sufrimos daños materiales”.

Además, informó que el show de Valentín Vargas, pensado como cierre artístico del encuentro, será reprogramado en un futuro evento organizado por el Ministerio, tal como lo habilita el contrato firmado con el artista.

En cuanto al acompañamiento a los participantes, se resolvió que los expositores y puestos gastronómicos seleccionados por la cartera —141 en total— recibirán el reintegro del canon en los próximos días, siguiendo los pasos administrativos correspondientes.

La medida apunta a compensar el impacto económico de la suspensión y a mantener el vínculo de confianza con quienes apuestan a este espacio como vidriera para su producción cultural y comercial.