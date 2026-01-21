Teresita Regalado será la nueva ministra de Minería en Catamarca

Catamarca confirmó cambios en la conducción del área minera, uno de los sectores centrales de la agenda productiva provincial. En una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso, se definió que Teresita Regalado asumirá como ministra de Minería el próximo miércoles.

De acuerdo a lo informado, Teresita Regalado llega al cargo con trayectoria dentro del área: integró distintos equipos en las últimas gestiones y su función más reciente fue la de secretaria de Desarrollo Minero, antes de su designación como ministra.

En paralelo, el actual ministro Marcelo Murúa dejará esa función para pasar a desempeñarse como director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa considerada clave para el desarrollo minero en la provincia.

En el encuentro, Raúl Jalil agradeció el trabajo de Marcelo Murúa durante más de cuatro años al frente del ministerio y remarcó la intención de dar continuidad a la línea de gestión que se venía desarrollando, basada en transparencia, controles ambientales, generación de empleo y diálogo con comunidades originarias.