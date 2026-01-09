Santa María: obras en la capilla del Cerrito, la costanera y el Hospital Luis Vargas

La Municipalidad de Santa María informó avances en una serie de obras que apuntan a acompañar a la comunidad con mejoras en infraestructura y servicios.

El plan incluye trabajos en un espacio religioso y comunitario, mejoras urbanas para el disfrute diario y una intervención clave para fortalecer el sistema de salud.

Capilla del Cerrito

Continúan las obras en la capilla del Cerrito, con el objetivo de fortalecer un lugar que funciona como punto de reunión, contención y fe para la comunidad.

Costanera

En paralelo, avanzan los trabajos de puesta en valor y mejoras en la costanera, buscando mejorar condiciones para el uso cotidiano del espacio público y para quienes visitan la ciudad.

Hospital

Dentro de las acciones, se realizó la entrega de un tanque de agua en el Hospital Luis Vargas, una mejora orientada a reforzar el funcionamiento del establecimiento y el cuidado de la salud.