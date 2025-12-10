Ruta Provincial N°15: avanza la obra vial hacia Ipizca en Ancasti

El Gobierno de Catamarca continúa con la pavimentación del acceso al Dique de Ipizca, una obra vial que busca mejorar la conectividad hacia Ipizca y potenciar su perfil como destino turístico en el departamento Ancasti.

Foco en la conectividad

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil recorrió el frente de obra acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y por los intendentes Rodolfo Santillán (de Ancasti) y Franco Carletta (de Icaño). La visita sirvió para supervisar el avance de los trabajos y remarcar el valor estratégico del corredor para la zona.

Ruta Provincial N°15

La intervención, ejecutada por Vialidad Provincial, forma parte del proyecto de obra básica y pavimentación de la Ruta Provincial N°15, que apunta a modernizar la infraestructura vial y facilitar el acceso hacia uno de los puntos turísticos más valorados del sector.

El plan contempla 6.000 metros de traza, con calzada de 6 metros de ancho y banquinas de 1 metro.

Tramo en ejecución

Actualmente, los trabajos se concentran en 1.800 metros, donde se realizan tareas de limpieza, reconstrucción de la base granular y preparación del terreno, consideradas claves para garantizar la durabilidad del pavimento.

En los 4.200 metros restantes avanzan las labores de despeje y conformación de la subrasante, pasos previos indispensables para entrar en la etapa final de asfaltado.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra no solo mejora el acceso al Dique de Ipizca, sino que también abre nuevas oportunidades económicas y sociales para Ipizca y su área de influencia, al fortalecer la circulación y el desarrollo de actividades vinculadas al turismo.