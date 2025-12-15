Ruta Provincial 1: tramo final hacia Aconquija

La Ruta Provincial N°1 atraviesa la etapa final de su pavimentación y está cada vez más cerca de convertirse en un corredor asfaltado continuo entre el Valle Central y Aconquija.

Los trabajos avanzan sobre el último tramo pendiente, con pocos kilómetros por completar para cerrar una obra considerada estratégica para la conectividad interna de la provincia.

Con la conclusión de este tramo, la traza ofrecerá un vínculo más directo y seguro entre distintas localidades, reduciendo tiempos de viaje y mejorando las condiciones de circulación en una zona de alto tránsito. El camino se consolida así como un eje que integra regiones y acorta distancias, favoreciendo tanto el desplazamiento cotidiano de quienes viven y trabajan a lo largo de la ruta como el movimiento de bienes y servicios.

La pavimentación de la RP1 también se proyecta como un impulso para el turismo, la producción y la economía local.

El mejor estado de la calzada y la mayor seguridad vial generan un entorno más favorable para emprendimientos turísticos, para el traslado de la producción regional y para nuevas iniciativas económicas vinculadas al corredor.