RN 60: derrumbe y corte total hacia el Paso San Francisco

Un derrumbe de roca y tierra dejó totalmente cortada la Ruta Nacional N.º 60 en el tramo que conduce al Paso Internacional San Francisco, un corredor clave para la conectividad cordillerana. Equipos de Vialidad Nacional ya se encuentran trabajando en la evaluación del sector y en las tareas de despeje, pero la reapertura depende de las condiciones de seguridad del camino y de la estabilidad del talud afectado.

Según la información difundida, el corte se concentra en la zona de la Quebrada Las Angosturas, dentro del trazado de la RN 60, donde se registraron desprendimientos que obligaron a interrumpir por completo el tránsito. La situación se agravó con nuevos derrumbes, lo que llevó a sostener el cierre preventivo del corredor.

Las cuadrillas trabajan con maquinaria para retirar material y verificar la seguridad del tramo antes de habilitar la circulación. Aun así, no hay una confirmación oficial de reapertura inmediata, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

Recomendaciones para quienes viajan