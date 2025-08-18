Repavimentan la Ruta Provincial N°25 en Pomán

En el Oeste catamarqueño, la Dirección Provincial de Vialidad inició los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N°25, específicamente en el tramo urbano que conecta la plaza principal de Pomán con el acceso al barrio San Sebastián.

Esta intervención busca mejorar la circulación y la seguridad vial, además de aportar directamente a la calidad de vida de los pomanenses. La obra se enmarca en el Plan de Asfaltado Provincial, una apuesta concreta al desarrollo productivo y urbano del departamento.

Trabajo conjunto

Las tareas son posibles gracias a la coordinación técnica y provisión de maquinaria de Vialidad Provincial, en tanto que la mano de obra corresponde al municipio de Pomán, fortaleciendo así el trabajo articulado entre Provincia y Municipio.

El asfaltado permitirá no solo embellecer y jerarquizar la zona urbana, sino también optimizar la conectividad hacia sectores claves de la ciudad, beneficiando tanto a vecinos como a visitantes.