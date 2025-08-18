Vía Catamarca

Repavimentan la Ruta Provincial N°25 en Pomán

El plan provincial de obras llega al Oeste con mejoras en un tramo estratégico de la ciudad.

Redacción Vía Catamarca

18 de agosto de 2025,

La repavimentación de la Ruta 25 apunta a mejorar la movilidad y la calidad de vida.

En el Oeste catamarqueño, la Dirección Provincial de Vialidad inició los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N°25, específicamente en el tramo urbano que conecta la plaza principal de Pomán con el acceso al barrio San Sebastián.

Esta intervención busca mejorar la circulación y la seguridad vial, además de aportar directamente a la calidad de vida de los pomanenses. La obra se enmarca en el Plan de Asfaltado Provincial, una apuesta concreta al desarrollo productivo y urbano del departamento.

Trabajo conjunto

Las tareas son posibles gracias a la coordinación técnica y provisión de maquinaria de Vialidad Provincial, en tanto que la mano de obra corresponde al municipio de Pomán, fortaleciendo así el trabajo articulado entre Provincia y Municipio.

El asfaltado permitirá no solo embellecer y jerarquizar la zona urbana, sino también optimizar la conectividad hacia sectores claves de la ciudad, beneficiando tanto a vecinos como a visitantes.

