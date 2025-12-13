Vía Catamarca

Repavimentan la RP N°4 rumbo a El Rodeo

El proyecto prevé intervenir 20 kilómetros de calzada, mejorar la carpeta asfáltica y acondicionar la ruta en dirección a Ambato.

Redacción Vía Catamarca

13 de diciembre de 2025,

En la zona de obras, el tránsito se mantiene con media calzada habilitada, presencia de señalización y personal vial, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad y respetar las indicaciones.

Vialidad Provincial avanza con la repavimentación de la RP N°4, una traza clave que conecta la Capital con las zonas turísticas de Ambato. La intervención se concentra actualmente en el kilómetro 26, en plena Cuestecilla rumbo a El Rodeo, uno de los tramos más transitados del corredor serrano.

El proyecto prevé la intervención de 20 kilómetros de calzada, con mejoras en la carpeta asfáltica, sellado de fisuras y un acondicionamiento general de la ruta, extendiendo los trabajos hacia El Rodeo. Estas tareas apuntan a mejorar la circulación y la seguridad vial en un camino utilizado tanto por residentes como por visitantes que se dirigen a los principales destinos turísticos de montaña.

Desde el área vial se recomienda circular con precaución, dado que en la zona de obras hay media calzada habilitada, presencia de señalización preventiva y personal trabajando sobre la traza, lo que puede generar reducciones de velocidad y breves demoras en el tránsito.

