Repavimentan la RP N°4 rumbo a El Rodeo

Vialidad Provincial avanza con la repavimentación de la RP N°4, una traza clave que conecta la Capital con las zonas turísticas de Ambato. La intervención se concentra actualmente en el kilómetro 26, en plena Cuestecilla rumbo a El Rodeo, uno de los tramos más transitados del corredor serrano.

El proyecto prevé la intervención de 20 kilómetros de calzada, con mejoras en la carpeta asfáltica, sellado de fisuras y un acondicionamiento general de la ruta, extendiendo los trabajos hacia El Rodeo. Estas tareas apuntan a mejorar la circulación y la seguridad vial en un camino utilizado tanto por residentes como por visitantes que se dirigen a los principales destinos turísticos de montaña.

Desde el área vial se recomienda circular con precaución, dado que en la zona de obras hay media calzada habilitada, presencia de señalización preventiva y personal trabajando sobre la traza, lo que puede generar reducciones de velocidad y breves demoras en el tránsito.