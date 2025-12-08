Relato de peregrino devoto de la Virgen del Valle de Catamarca

Norberto Chaile, peregrino y devoto de la Virgen del Valle, llegará una vez más a Catamarca para participar de las celebraciones del 8 de diciembre. Viene desde Yuto, Jujuy, y viaja en silla de ruedas tras la amputación de su pie derecho, pero asegura que nada lo detiene cuando se trata de visitar a la “Morenita”.

En su mensaje, contó que partió desde General Güemes (Salta) en colectivo hasta La Merced y, desde allí, el 1 de diciembre inició su recorrido hacia la Gruta de Choya, pasando por la Catedral Basílica.“Eso no me impide seguir peregrinando a los pies de mi adorada Morenita del Valle. Nos vemos, Catamarca”, expresó.

Esto publica FM La Perla

https://www.facebook.com/reel/1819450515605523