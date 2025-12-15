Refacciones y nuevos espacios en la Casa Cuna

La Casa Cuna atraviesa un proceso de refacción y puesta en valor que apunta a ofrecer espacios más seguros y acogedores para las niñas y niños que viven en el hogar. Bajo la modalidad de obras por administración, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública lleva adelante un programa de mejoras que combina mantenimiento edilicio, renovación de ambientes y nuevas instalaciones de servicios básicos.

En esta etapa se construye un nuevo espacio de usos múltiples, pensado para actividades recreativas, educativas y de convivencia. Al mismo tiempo, se realiza el mantenimiento integral del edificio, con trabajos de pintura general, renovación de salas y adecuación de sectores que resultan esenciales para el bienestar diario de los alojados.

Otro eje central de la intervención es la instalación de un nuevo sistema de provisión de agua potable y tanques de depósito, que permitirá garantizar el suministro seguro y constante, reforzando las condiciones de higiene y cuidado dentro del hogar.