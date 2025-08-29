Raúl Jalil inauguró la remodelación de la Escuela N°419

En el marco de su recorrida por el departamento Belén, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno Fernando Monguillot, el ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Marchetti y el intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, encabezó el acto de inauguración de las obras de remodelación de la Escuela N°419 de Jacipunco.

La ceremonia reunió a docentes, familias, representantes municipales y vecinos, quienes celebraron la transformación del edificio escolar.

La directora de la institución, Rita Paola Acosta, expresó su reconocimiento a la gestión provincial por haber dado respuesta a los pedidos de la comunidad educativa. Subrayó que “estas obras son el resultado de una gestión que pone a la educación como prioridad, que entiende que invertir en nuestros niños y jóvenes es garantizar el futuro de toda la provincia”.

Durante su intervención, la docente destacó que las mejoras representan “una muestra de sensibilidad, compromiso y decisión política a favor de la educación”, y afirmó que el apoyo recibido “nos llena de gratitud y nos motiva a seguir soñando con más logros para nuestros estudiantes”.

En un mensaje reflexivo, Acosta sostuvo que “la educación transforma realidades y hoy vemos cómo, cuando existe verdadera voluntad de trabajo y se unen la comunidad y el gobierno, los resultados concretos mejoran la vida de nuestros jóvenes”. Finalmente, se dirigió a los alumnos y les recordó que “este esfuerzo tiene un único propósito, que son ustedes, para que puedan aprender y crecer en un lugar que los dignifique y los motive a cumplir sus metas”.

Las obras ejecutadas incluyeron la refacción integral de baños y cocina, la renovación de instalaciones de agua, cloacas, gas y electricidad, reparaciones de revoques, cielorrasos y pisos, un nuevo ingreso principal y el recambio completo de carpinterías. También se construyó un sobretecho metálico en cocina, SUM, biblioteca y aulas, además de tareas de pintura general en interior y exterior.