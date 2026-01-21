Precaución en la Ruta 48 por derrumbes en la Cuesta El Clavillo

La Ruta Provincial N°48, en el tramo de Cuesta El Clavillo que conecta Aconquija con Andalgalá, presenta pequeños derrumbes que afectan la calzada entre los kilómetros 44 y 57, según la actualización de Vialidad Provincial Catamarca de las 09:30.

En el sector, personal de Vialidad Provincial trabaja para despejar la ruta y restablecer condiciones seguras de circulación. Mientras continúen las tareas, se solicita transitar con extrema precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal.