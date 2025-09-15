Pomán celebró su aniversario con 19 familias que recibieron su casa propia

La histórica ciudad de Pomán celebró un nuevo aniversario con una jornada marcada por anuncios, inauguraciones y la entrega de 19 viviendas sociales, un hecho que significó emoción y esperanza para las familias beneficiarias.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Francisco Gordillo, el ministro de Vivienda y Urbanización Fidel Sáenz y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Fernando Monguillot.

Viviendas con fondos provinciales

Las nuevas casas forman parte del Plan Integral de Vivienda, financiado íntegramente con fondos de la provincia. Algunas se levantaron en terrenos donados por el municipio y otras en lotes propios de los beneficiarios.

El ministro Fidel Sáenz advirtió: “Estas casas se construyen con recursos de la provincia y el acompañamiento del municipio. Sin apoyo nacional siempre se reduce la cantidad de viviendas que podemos entregar, porque la demanda crece y la oferta es menor”.

También subrayó que la crisis habitacional afecta cada vez a más sectores: “Hoy, ni siquiera los profesionales de clase media pueden construir una casa por sus propios medios. Por eso la política pública habitacional de la provincia es esencial: tener un hogar propio garantiza lo mínimo para criar a los hijos y proyectar una vida con dignidad”.

Sueños cumplidos

La emoción se hizo sentir entre los beneficiarios. María Castaño, una de las adjudicatarias, expresó entre lágrimas: “Muchas gracias por hacerme realidad este sueño de la casa propia”.

Con esta nueva entrega, ya son más de 300 viviendas otorgadas en Capital y el interior, todas financiadas con recursos propios. En las próximas semanas continuarán las entregas en distintos puntos de la provincia.

Autoridades presentes

Del acto participaron la ministra de Salud Johana Carrizo; los intendentes Enzo Carrizo (Saujil) y Carlos Luna (Mutquín); la diputada provincial María Argerich y la senadora departamental Carolina Casas, entre otras autoridades locales y provinciales.