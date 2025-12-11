Participación ciudadana en el Proyecto Fénix

Catamarca Minera invita a una instancia de participación ciudadana vinculada al Proyecto Fénix, a través de un proceso de consulta y una charla técnica informativa abierta a la comunidad. El encuentro tinene como objetivo brindar información clara sobre las características del proyecto, su etapa actual y los principales lineamientos de control ambiental y social.

Durante la actividad se presentarán los estudios técnicos, se explicarán los mecanismos de monitoreo y las herramientas de consulta y seguimiento ciudadano, además de responder dudas y aportes de vecinos, instituciones y actores del territorio.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de espacios busca fortalecer la transparencia, promover el diálogo y garantizar que la comunidad cuente con información adecuada para involucrarse en la toma de decisiones.