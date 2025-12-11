Vía Catamarca

Participación ciudadana en el Proyecto Fénix

La jornada forma parte de un proceso de transparencia, que busca garantizar que el desarrollo del Proyecto se dé con información accesible, canales de consulta abiertos y seguimiento social permanente.

Redacción Vía Catamarca

11 de diciembre de 2025,

Invitan a una jornada de consulta y charla técnica informativa sobre el Proyecto Fénix, con el objetivo de acercar información a la ciudadanía.

Catamarca Minera invita a una instancia de participación ciudadana vinculada al Proyecto Fénix, a través de un proceso de consulta y una charla técnica informativa abierta a la comunidad. El encuentro tinene como objetivo brindar información clara sobre las características del proyecto, su etapa actual y los principales lineamientos de control ambiental y social.

Durante la actividad se presentarán los estudios técnicos, se explicarán los mecanismos de monitoreo y las herramientas de consulta y seguimiento ciudadano, además de responder dudas y aportes de vecinos, instituciones y actores del territorio.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de espacios busca fortalecer la transparencia, promover el diálogo y garantizar que la comunidad cuente con información adecuada para involucrarse en la toma de decisiones.

