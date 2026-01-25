Vía Catamarca

Oblea Digital: documentación validada antes de llegar al control

Con el turismo interno en alza, Catamarca suma una herramienta que centraliza DNI, licencia, cédula, seguro y RTO y envía la oblea al celular.

Redacción Vía Catamarca

25 de enero de 2026,

Continúan los estrictos controles de tránsito en toda la provincia (Foto: Policía de Catamarca)

Con la meta de agilizar los controles vehiculares y mejorar la circulación durante el verano, el Gobierno de Catamarca puso en marcha la Oblea Digital-Operativo Sol y Montaña, una herramienta que permite cargar y validar documentación antes de viajar mediante MICA, el chatbot oficial de la provincia.

Verano con más circulación y controles

Durante la temporada estival, Catamarca registra un fuerte movimiento de turismo interno. Ese incremento de tránsito eleva la cantidad de controles policiales en rutas y accesos a destinos turísticos. En años anteriores, la verificación manual de papeles solía generar demoras en los puestos.

Qué cambia con la Oblea Digital

Con esta modalidad, al llegar al control la documentación ya está validada en el celular del conductor, lo que simplifica el procedimiento y apunta a reducir los tiempos de espera tanto para los usuarios como para el personal policial.

Requisitos y cómo hacer el trámite

Para obtener la Oblea Digital-Operativo Sol y Montaña, el conductor debe iniciar una conversación con MICA y cargar:

  • DNI
  • Licencia de conducir
  • Cédula del vehículo
  • Seguro vigente
  • RTO (Revisión Técnica Obligatoria)

Una vez verificada la información, la oblea se envía al celular del usuario. El trámite se informó como simple, rápido y gratuito, y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil escribiendo a MICA al 3834 41-9411.

