Nuevos hogares para familias de San Miguel de Pomán y Mutquín

El gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de diez viviendas sociales en el marco del Plan Integral de Vivienda, marcando un hito en San Miguel de Pomán, donde por primera vez familias accedieron a la casa propia.

Viviendas para la igualdad

Las unidades habitacionales fueron entregadas a mujeres de las comunidades beneficiadas, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la inclusión y la igualdad de género. Esta decisión busca garantizar que las familias tengan un futuro con mayor estabilidad y nuevas oportunidades.

Un plan que sigue creciendo

Con esta entrega, se suman más hogares al programa habitacional que la Provincia ejecuta con fondos propios y que ya alcanzó a cientos de familias catamarqueñas en distintos departamentos. El Plan Integral de Vivienda no solo garantiza techo digno, sino que también impulsa la urbanización y la infraestructura de las comunidades.

“El acceso a la vivienda digna es un derecho que transforma realidades. Hoy estamos construyendo futuro con más oportunidades para Catamarca”, resaltaron desde el Ejecutivo provincial.