Nuevos aportes sobre Cueva Cacao 1.A y su historia de más de 40 mil años

Una conferencia con amplia convocatoria volvió a poner en agenda a Cueva Cacao 1.A, un sitio clave de Antofagasta de la Sierra que viene siendo investigado desde hace décadas por equipos científicos. La presentación se realizó en CATA, Centro de Arte y Tecnología Aplicada, donde se compartieron avances, hallazgos y lecturas renovadas sobre un alero rocoso que concentra evidencias paleoambientales, arqueológicas y paleontológicas de enorme valor.

La charla se tituló “Viejos nuevos datos en la Arqueología de Antofagasta de la Sierra: el caso de Cueva Cacao 1.A”, y estuvo a cargo de los investigadores Jorge G. Martínez y Carla Codemo, integrantes de CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre los asistentes se encontraba Cristian Melián, responsable de la Dirección de Antropología del Ministerio de Cultura Turismo y Deporte, área que organizó el encuentro.

Un alero rocoso descubierto en 1991 y una “memoria” en permanente estudio

El foco de la conferencia fue el recorrido del trabajo sostenido en Cueva Cacao 1.A, un alero ubicado en Antofagasta de la Sierra que fue descubierto en 1991 por el arqueólogo Carlos Aschero. Para la comunidad científica, el sitio funciona como lugar de memoria y también como punto de encuentro, con líneas de investigación que se cruzan y se actualizan con el paso del tiempo.

Fauna extinta y paleoambiente: pistas sobre una Puna antigua

Uno de los aspectos que más interés genera es la profundidad temporal del sitio: allí se documentaron hallazgos y evidencias que superan los 40 mil años de antigüedad. En ese registro se encontraron restos de fauna extinta como Megatherio y Mylodon, elementos que permitieron elaborar conclusiones sobre comportamiento animal, tipos de alimentación y, en relación con eso, el tipo de vegetación que existía en la Puna miles de años atrás.

Capas superiores: objetos, vida cotidiana y arte rupestre superpuesto

En estratos más recientes del sitio, la investigación registró señales de presencia humana a través de restos y objetos: mechones de cabello humano, sandalias de cuero, un sonajero rústico, cerámica, y un conjunto de pinturas y grabados rupestres que exhiben múltiples estilos superpuestos.

Entre los motivos aparecen figuras humanas completas, camélidos, máscaras y signos del estilo regional, con un detalle que abre preguntas: algunos diseños integran distintos momentos culturales sin delimitaciones cronológicas claras en el mismo muro rocoso.

Un sitio no abierto al público y otras opciones de visita en Catamarca

Desde la organización recordaron que Cueva Cacao 1.A no se encuentra habilitada para visitas turísticas. Sin embargo, en Catamarca existen otros sitios arqueológicos puestos en valor y abiertos al público, como La Tunita (en Ancasti), El Shincal de Quimivil (en Londres, departamento Belén), Pueblo Perdido de la Quebrada (en San Fernando del Valle de Catamarca) y Loma Rica de Shiquimil (en San José, departamento Santa María).