Nuevas obras y conectividad en agenda para El Alto y El Rodeo

El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de El Alto, Ariel Ojeda, y el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, para repasar obras ya ejecutadas y delinear la planificación de acciones previstas para 2026 en ambas jurisdicciones. También participaron la asesora General de Gobierno, Mara Murua, y el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón.

Tras la finalización de la pavimentación de la Ruta Provincial N°42, las autoridades avanzaron en la proyección de nuevas intervenciones viales para este año.

En la agenda quedó planteada la apertura y pavimentación de caminos estratégicos, con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso a la zona.

Trabajos sobre la RP 4 y mejoras en la villa veraniega

En el caso de El Rodeo, se revisó el plan de asfaltado concretado en la villa turística y el avance de la repavimentación y reparación integral de la Ruta Provincial N°4, un corredor clave para el movimiento turístico y productivo hacia el departamento Ambato.

Según lo informado, los trabajos se ejecutaron en distintos sectores, priorizando la transitabilidad y la seguridad vial, con tareas de bacheo, repavimentación y acondicionamiento general de la calzada.

En el cierre, se anunció que este domingo 25 de enero se inaugurará una nueva cancha de fútbol en inmediaciones del polideportivo de El Rodeo. El espacio contará con sistema de riego por aspersión y equipamiento para la práctica deportiva, y es sede habitual de las actividades de la Liga Ambateña durante la temporada estival, con convocatoria regional.