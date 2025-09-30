Nace la Escuela Pública de Orfebrería

Catamarca celebró la apertura de la Escuela de Orfebrería, un espacio que busca combinar la riqueza mineral de la provincia con el talento creativo de sus artesanos. La iniciativa se propone preservar saberes tradicionales, formar nuevas generaciones y consolidar la identidad cultural a través del arte del metal.

“Hoy celebramos la apertura de este espacio que combina tradición, arte y conocimiento. Un lugar donde los minerales de nuestra tierra se transforman en piezas únicas de identidad y cultura”, destacaron.

Un espacio para la formación y la innovación

La escuela ofrecerá instancias de capacitación y perfeccionamiento en técnicas de orfebrería y diseño, con el objetivo de profesionalizar el oficio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y cultural.

El proyecto se enmarca dentro de las políticas de Catamarca Minera, que no solo promueven la explotación responsable de los recursos, sino también la revalorización de la materia prima en la provincia. De este modo, los minerales catamarqueños no solo se exportan, sino que también se transforman en piezas de valor artístico y patrimonial.

La Escuela de Orfebrería se plantea como un puente entre el pasado y el futuro: un espacio donde el saber ancestral dialoga con la innovación, reforzando la identidad catamarqueña y proyectando al mundo un arte profundamente ligado a la tierra.