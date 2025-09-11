Minería se capacitó en Modelación Hidrogeológica para la Puna Argentina

El Ministerio de Minería de Catamarca participó de la capacitación sobre Modelación Hidrogeológica en la Puna Argentina, un curso que buscó fortalecer las competencias técnicas en el manejo de los recursos hídricos en zonas áridas y de alta fragilidad ambiental.

La formación incluyó el uso de herramientas de simulación de acuíferos como MODFLOW y ModelMuse, además de módulos sobre balance hídrico en regiones áridas, diseño de modelos numéricos y evaluación del impacto de la actividad minera en los recursos de agua dulce.

El curso se desarrolló en formato virtual y presencial en la ciudad de Salta, con el acompañamiento del Banco Mundial. El cuerpo docente estuvo integrado por especialistas de reconocida trayectoria de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Politécnica de Barcelona (España).

La participación de funcionarios y personal del organismo minero permitió incorporar nuevos conocimientos aplicables a los programas que impulsa la provincia, en particular aquellos vinculados con la gestión sostenible del agua y la protección de los recursos naturales.

Uno de los ejes centrales fue cerrar la brecha entre los especialistas que desarrollan los modelos hidrogeológicos y los responsables de tomar decisiones, garantizando que la información generada pueda ser comprendida y utilizada en políticas públicas y en procesos de evaluación ambiental.