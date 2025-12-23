Vía Catamarca

Minería, ARCAT, CAMYEN e IGF revisaron recaudación, fideicomiso y líneas de gestión

La reunión técnica revisó ejes financieros y administrativos considerados clave para fortalecer la gestión del sector en Catamarca.

Redacción Vía Tucumán

23 de diciembre de 2025,


Catamarca reunió a organismos provinciales y referentes internacionales para revisar ingresos y gestión minera.

El Ministerio de Minería de Catamarca realizó una reunión de trabajo con participación de equipos de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), de CAMYEN y de representantes del International Governance Facility for Mining (IGF), con una agenda centrada en aspectos financieros y administrativos vinculados a la actividad minera.

Según se informó, el encuentro abordó temas relacionados con la recaudación minera, el fideicomiso y otros puntos considerados estratégicos para fortalecer la gestión del sector, en una instancia de articulación técnica entre organismos provinciales y el espacio de cooperación internacional.

Por el área minera participaron el ministro Marcelo Murua (de manera virtual) y la directora provincial de Coordinación Institucional y Gabinete Roxana Morales. Desde el área de administración financiera intervino el CPN Nahuel Leiva.

