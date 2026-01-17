Vía Catamarca

Mejoras en Julumao: higiene, seguridad y circulación

La intervención combina mantenimiento de espacios públicos y mejoras viales para optimizar la movilidad local.

Redacción Vía Catamarca

17 de enero de 2026,

En Julumao, realizaron trabajos de mantenimiento y mejora.

En Julumao, el municipio de Andalgalá desplegó trabajos de mantenimiento y mejora con foco en dos frentes: el ordenamiento de espacios públicos y la circulación en calles de uso cotidiano.

Por un lado, se concretó el desmalezamiento del pasaje “Anita Balza”, una intervención pensada para mejorar higiene, seguridad y transitabilidad en un sector utilizado a diario por vecinos y vecinas. En paralelo, con maquinaria municipal, avanza el ensanchamiento de la calle Juan Chelemin, una obra que apunta a facilitar el tránsito vehicular y sumar comodidad para quienes circulan por la zona.

La Delegación Municipal de Julumao está a cargo de Valle Villafañe.

