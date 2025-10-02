Litio y desarrollo: Catamarca expuso su modelo en un seminario global

El Ministerio de Minería de Catamarca tuvo una participación protagónica en la 14ª edición del Seminario Internacional de Litio, realizado los días 29 y 30 de septiembre en la capital provincial.

El encuentro reunió a gobernadores, empresarios, diplomáticos, comunidades originarias y representantes de gremios, consolidándose como un espacio clave para debatir el futuro de la minería argentina.

Durante las conferencias, la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado, presentó la ponencia “Producción y proyección del litio en Catamarca: estado de situación de una de las provincias con mayor actividad minera en Argentina”. En su intervención, ofreció un panorama integral sobre los proyectos de exploración, desarrollo y producción en marcha, destacando los avances logrados en materia tecnológica, ambiental y social.

Agenda de reuniones estratégicas

Además de las disertaciones, las autoridades provinciales mantuvieron encuentros con representantes de las compañías que ya operan en el territorio catamarqueño. Allí se analizaron cuestiones vinculadas a la sustentabilidad ambiental, la generación de empleo local y la articulación con comunidades, con el objetivo de seguir consolidando a Catamarca como un polo de minería responsable.

Un seminario de relevancia regional

La edición 2025 del Seminario Internacional de Litio contó con una nutrida asistencia de actores estratégicos: gobernadores de provincias mineras, delegaciones diplomáticas de países interesados en el recurso, cámaras empresarias, sindicatos y el comité de Género, Diversidad e Inclusión, lo que reflejó la amplitud de miradas en torno a un mineral que está transformando la matriz productiva argentina.